La Justicia Electoral rechazó que Diego Santilli encabece la lista de la Libertad Avanza en Buenos Aires

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió rechazar el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli asuma como primer candidato a diputado nacional en reemplazo de José Luis Espert, quien presentó su renuncia en medio de la polémica por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

Si bien el magistrado avaló la dimisión de Espert, concluyó que el corrimiento de los nombres dentro de la lista no es válido, por lo que la postulante Karen Reichardt (Karina Vázquez) quedará como cabeza de la nómina, seguida por Santilli en el segundo lugar y Gladys Humenuk en el tercero.

Fallo y fundamentos

En su resolución, Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019, que el oficialismo había invocado para justificar el reordenamiento de los candidatos. Según explicó, esa norma excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo y vulnera los principios de paridad de género establecidos en la legislación electoral.

El juez argumentó, entre otros puntos, que:

No existe una regulación legal específica sobre cómo reemplazar a un candidato ya oficializado.

El Código Electoral Nacional solo exige alternancia entre mujeres y varones en toda la lista.

El decreto invocado no puede aplicarse a quienes encabezan las listas , ya que modificaría el orden original aprobado.

La Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral ya habían considerado inconstitucional el mismo decreto en casos anteriores.

Habilitar el corrimiento implicaría afectar la representación femenina y distorsionar el equilibrio que exige la ley de paridad.

Por estos motivos, el magistrado ordenó mantener el orden original de la lista oficializada, con el correspondiente corrimiento natural de los candidatos.

Sin definición sobre las boletas

El fallo no resolvió aún el pedido de reimpresión de boletas que presentó el Gobierno. Ramos Padilla convocó a los apoderados partidarios para una audiencia en la que se abordará ese punto, aunque en el oficialismo prevén un nuevo rechazo.

De confirmarse esa interpretación, los electores bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro la boleta ya impresa con la imagen de Espert, quien formalmente sigue figurando en la nómina.

Reacción del oficialismo

Desde la Casa Rosada anticiparon que apelarán la decisión y que trabajan en una nueva estrategia electoral para afrontar el escenario con Reichardt encabezando la lista y Santilli en segundo lugar.

Además, Ramos Padilla aceptó las renuncias de Lucía Bernardoni (número 34) y María Gabriela Gobea (suplente 5), ambas vinculadas al sector político de Espert.

Así quedó la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Candidatos a diputados nacionales titulares:

Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt) Diego César Santilli Gladys Noemí Humenuk Sebastián Miguel Pareja Johanna Sabrina Longo Alejandro Ángel Carrancio Miriam del Carmen Niveyro Alejandro Óscar Finocchiaro Giselle Castelnuovo Sergio Daniel Figliuolo

(…lista continúa según el orden oficializado por la Justicia Electoral…)

Candidatos suplentes: