8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Inteligencia artificial
Cámara de Diputados de la Nación
Gustavo Sáenz
UNSa
Caso Espert
Nacionales

Caso Espert: Aseguran que el Gobierno sabía del financiamiento

El Departamento de Seguridad Nacional informó a Bullrich.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 01:42
Según EEUU, Bullrich sabía del accionar de Machado.
El Gobierno Nacional estaba al tanto de los aportes que había realizado el empresario Federico "Fred" Machado para la campaña de José Luis Espert en 2019, de acuerdo con un informe de las autoridades estadounidenses dado a conocer este martes, en el que apuntaron de manera directa contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviaron un requerimiento para informar que Machado había incurrido en una serie de delitos, vinculado con el narcotráfico, y menciona cuatro incidentes puntuales.

El memorando incluye la caída de dos aeronaves, en Venezuela y México, y la interceptación de otros dos vuelos, en Guatemala y Belice, todos con cargamentos por un total de 6.400 kilos de droga, que traficaba el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más poderosas en México.

Desde el gobierno argentino, y con más precisión desde el Ministerio de Seguridad, a cargo Bullrich, admitieron que Machado había realizado aportes a la campaña de Espert y también que había facilitado el transporte del entonces candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA).

Machado será extraditado en los próximos días a Estados Unidos, cuyas autoridades lo acusan de narcotráfico y fraude.

 

