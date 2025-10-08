¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Puna salteña
El DNU de Javier Milei
Nobel de Química
abigeato
Tartagal
Leonardo Cositorto
intento de magnicidio
Violencia en las escuelas
Día de la Bandera de Salta
Hospital Garrahan
Nacionales

Hoy se conocerá la sentencia por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

El veredicto del juicio contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner será dado a conocer hoy por el Tribunal Oral Federal N°6.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 09:04
Hoy se conocerá la sentencia por el intento de magnicidio
Este miércoles se llevará a cabo la última audiencia del proceso oral y público que se le sigue a los tres implicados en el ataque que ocurrió el 1° de septiembre de 2022 y, previo a conocerse las sentencias, los acusados tendrán la oportunidad de brindar sus últimas palabras, tras lo cual, la jueza Sabrina Namer, titular del citado Tribunal, llamaría a un cuarto intermedio y la lectura del veredicto sería cerca del mediodía.

La querella de la ex presidenta reclamó por su parte condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que la fiscalía acusó al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por "violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego".

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos, mientras que sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación por lo cual será absuelto.

El 1° de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

