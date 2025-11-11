PUBLICIDAD

julieta makintach
julieta makintach

Nacionales

Julieta Makintach: “Creo en las instituciones y quiero que se sepa la verdad”

"Creo en las instituciones", añadió Makintach, quien denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio.
Martes, 11 de noviembre de 2025 19:50
La jueza Julieta Makintach, acusada por participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y expresó que "cree en las instituciones", a la vez que reclamó: "Quiero que se sepa la verdad".

La magistrada, que volvió a declarar este martes en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, reiteró su inocencia y manifestó: "Confío en el Jurado de Enjuiciamiento".

En este sentido, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro afirmó sus deseos de que "se sepa la verdad" sobre lo ocurrido en el debate oral y público por el fallecimiento del astro argentino.

"Creo en las instituciones", añadió Makintach, quien denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio.

