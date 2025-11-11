PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
12 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma de la Constitución
Senado provincial
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Gobierno nacional
operadora de Puesto Guardián
Cámara de Diputados de Salta
Reforma de la Constitución
Senado provincial
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Gobierno nacional
operadora de Puesto Guardián
Cámara de Diputados de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

"Luis Caputo desprecia al Congreso"

Así lo señaló el legislador nacional Miguel Ángel Pichetto.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 01:32
Pichetto cuestionó las ausencias de Caputo al Congreso.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El diputado nacional por Encuentro Federal (EF) Miguel Ángel Pichetto criticó ayer al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que "tiene un problema psicológico" con lo que representa el Congreso de la Nación porque "lo desprecia".

Las declaraciones se producen luego de que el funcionario libertario no se presentara a ninguna de las convocatorias que propusieron los miembros del parlamento para interrogarlo sobre el plan económico que lleva adelante, apoyado por el presidente Javier Milei.

La última vez que la Cámara de Diputados citó a Caputo fue el mes pasado, luego de la visita a EEUU, donde firmaron acuerdos con Donald Trump en presencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y anunciaron un swap por US$20 mil millones.

También se refirió al proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza con la diputada Romina Diez y lo calificó de "aberrante". "Ampliar la jornada laboral no va a pasar", sentenció. Agregó que esa modificación, que pretenden plasmar en las futuras contrataciones de trabajo, "no es la solución mágica para un contexto recesivo" y recordó que los problemas más importantes que hubo en los gobiernos que no fueron peronistas "comenzaron con la reforma laboral".

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD