"Luis Caputo desprecia al Congreso"

El diputado nacional por Encuentro Federal (EF) Miguel Ángel Pichetto criticó ayer al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que "tiene un problema psicológico" con lo que representa el Congreso de la Nación porque "lo desprecia".

Las declaraciones se producen luego de que el funcionario libertario no se presentara a ninguna de las convocatorias que propusieron los miembros del parlamento para interrogarlo sobre el plan económico que lleva adelante, apoyado por el presidente Javier Milei.

La última vez que la Cámara de Diputados citó a Caputo fue el mes pasado, luego de la visita a EEUU, donde firmaron acuerdos con Donald Trump en presencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y anunciaron un swap por US$20 mil millones.

También se refirió al proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza con la diputada Romina Diez y lo calificó de "aberrante". "Ampliar la jornada laboral no va a pasar", sentenció. Agregó que esa modificación, que pretenden plasmar en las futuras contrataciones de trabajo, "no es la solución mágica para un contexto recesivo" y recordó que los problemas más importantes que hubo en los gobiernos que no fueron peronistas "comenzaron con la reforma laboral".