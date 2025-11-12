PAMI: ¿Cómo renovar la provisión de pañales?

Desde el 1 de junio, PAMI implementó una nueva modalidad de distribución de pañales que permite a los afiliados recibirlos directamente en su domicilio, sin necesidad de acercarse a la farmacia. Este sistema, vigente en todo el país, busca modernizar y simplificar el proceso, eliminando trámites innecesarios e intermediarios, y garantizando la trazabilidad del insumo, es decir, saber cuándo, cómo y dónde se entrega cada unidad.

Según informaron desde el organismo, la provisión de pañales debe renovarse cada seis meses. Por ello, los afiliados que comenzaron a recibirlos en su hogar desde junio cuentan hasta el 30 de noviembre para gestionar la renovación de la orden médica electrónica (OME). En tanto, quienes se incorporaron al programa con posterioridad deberán esperar a que se cumpla el plazo de seis meses desde su alta.

Para realizar el trámite, el afiliado debe acudir a su médico de cabecera antes del vencimiento del período para solicitar la nueva OME, requisito indispensable para continuar recibiendo los productos en su domicilio.

La empresa Urbano Express es la encargada de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales. En caso de que no se concrete la entrega en la primera visita, se deja un aviso y se programa una segunda visita dentro de las 72 horas siguientes.

Los afiliados también pueden verificar o actualizar sus datos personales y de entrega (domicilio, teléfono o correo electrónico) al momento de gestionar la nueva orden médica con su médico.

Ante cualquier duda o consulta, PAMI recordó que los afiliados pueden comunicarse al 138 - PAMI Escucha y Responde (opción 0) o acercarse a la agencia PAMI más cercana.