Estados Unidos y Argentina cerraron un acuerdo comercial y de inversiones: conocé los detalles

El gobierno de Estados Unidos formalizó este jueves un acuerdo marco de comercio e inversiones con la República Argentina, enfocado en ampliar las oportunidades bilaterales y profundizar la cooperación económica. El comunicado fue emitido por la Casa Blanca tras la firma de los presidentes Donald Trump y Javier Milei.
El acuerdo se fundamenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".
El objetivo, según el comunicado, es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación". La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas".
Los principales puntos del acuerdo
Apertura comercial y reducción de aranceles
- Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses (medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas).
- EEUU eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.
- Ambos países mejorarán el acceso bilateral para la carne vacuna.
Eliminación de barreras no arancelarias
- Argentina retira licencias de importación y elimina formalidades consulares para productos de EE. UU.
- Eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes estadounidenses.
Normas y certificaciones
- Argentina aceptará estándares y certificaciones de EE. UU. e internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.
- Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.
- Reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.
Propiedad intelectual
- Medidas contra el mercado de bienes falsificados.
- Compromiso para mejorar normas de patentes, indicaciones geográficas y reducir el atraso en otorgamiento de patentes.
Sector agropecuario
- Argentina abre su mercado a ganado vivo estadounidense y permitirá aves de corral dentro de un año.
- No limitará términos usados en quesos y carnes.
- Simplificación de registros para carne bovina, derivados y carne porcina.
Trabajo y derechos laborales
- Argentina reafirma estándares laborales internacionales.
- Adoptará la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso u obligatorio.
Medio ambiente
- Medidas para combatir la tala ilegal.
- Cumplimiento pleno del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.
- Impulso a la eficiencia en sectores como minerales críticos.
Seguridad económica y regulatoria
- Coordinación contra prácticas comerciales distorsivas de terceros países.
- Alineamiento en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión arancelaria.
Comercio digital
- Argentina reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos.
- No habrá discriminación contra servicios o productos digitales estadounidenses.
- Reconocimiento de firmas electrónicas válidas según normas de EEUU.
Cooperación estratégica futura
- Enfoque especial en minerales críticos y estabilización del mercado global de soja.
- Revisión continua del acuerdo mediante mecanismos bilaterales ya existentes.