José Alperovich y Marianela Mirra ya tendrían fecha para la boda

La relación entre José Alperovich y Marianela Mirra vuelve a ocupar el centro de la escena mediática, en medio de versiones que señalan que la ex Gran Hermano estaría embarazada, ahora trascendió que la pareja tendría todo listo para casarse antes de fin de mes.

Según confirmaron en el programa Tarde o Temprano (eltrece), la fecha elegida sería el 27 de noviembre, día para el cual ya contaría con la autorización formal del Registro Civil.

Lejos de cualquier megaevento, la pareja planea una ceremonia reducida, de unas 30 personas, con un servicio gastronómico que llama la atención por su valor y nivel de exclusividad.

El catering estaría a cargo de un prestigioso hotel porteño y tendría un costo aproximado de más de 200 mil pesos por invitado y el menú incluiría entrada, plato principal y postre, acompañados por vinos seleccionados y un espumante premium para el brindis, según manifestó Fernanda Iglesias.

Además, se informó que el servicio de descorche de vinos rondaría los 90 mil pesos por persona, mientras que el costo del champagne se elevaría a alrededor de 120 mil pesos por invitado, más IVA.

El casamiento se realizará en Zencity, el complejo de lujo ubicado en Puerto Madero donde Alperovich cumple prisión domiciliaria desde su condena en 2024 y el edificio cuenta con amenities y salones que permiten realizar eventos sin que el exsenador salga del perímetro autorizado.