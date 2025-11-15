Bullrich celebró la condena a César Sena y apuntó contra el poder “feudal” de la familia en Chaco

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy la condena a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y el fallo que consideró responsables a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen.

“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, sostuvo la funcionaria al reaccionar al veredicto del tribunal chaqueño.

Bullrich recordó su visita al barrio de la familia Sena y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó.

La ministra también remarcó la brutalidad del crimen: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. tVi3ug Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”.

“No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, completó en redes sociales.