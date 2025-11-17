VIDEOS. Alerta roja en la Patagonia por un fuerte temporal de viento

Un temporal de viento de "alto impacto" afecta a la Argentina este lunes 17 y martes 18 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para el sur de Chubut, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 140 km/h.

El fenómeno es tan extenso que afecta a toda la Patagonia y parte del sur de La Pampa y Buenos Aires. El "vendaval" puede seguirse EN VIVO a través de mapas de viento satelitales, como el popular servicio Windy, que muestran el avance del sistema en tiempo real.

El informe meteorológico, firmado por Leonardo De Benedictis, detalla la gravedad del temporal. La alerta roja en el sur de Chubut implica vientos sostenidos de 90 km/h y ráfagas de más de 140 km/h.

Además, rigen:

Alerta Naranja: resto de Chubut y toda Santa Cruz, con ráfagas de hasta 130 km/h.

Alerta Amarilla: Tierra del Fuego, Río Negro, sur de Neuquén, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, con ráfagas de hasta 90 km/h.

Riesgo en rutas y calma en el resto del país

Las autoridades advierten sobre complicaciones en rutas debido a la reducción de visibilidad por el polvo en suspensión. Se espera que el viento comience a disminuir gradualmente desde este lunes 17, aunque la mejora será "paulatina".

Mientras tanto, el centro y norte del país viven un escenario opuesto. Tras las tormentas del fin de semana, ahora domina una marcada estabilidad. Se espera un rápido ascenso térmico con cielo despejado hasta el miércoles, cuando llegará un nuevo frente frío.