Bullrich denunció a Aguiar por atentar contra el orden constitucional

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente ayer al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado A(TE), Rodolfo Aguiar, por "atentar contra el orden constitucional y la vida democrática", y el dirigente sindical replicó que "el que atenta contra la Constitución y el Estado de derecho es el Gobierno".

El documento presentado por el abogado de la cartera, Fernando Soto, indica que "por orden expresa" de la ministra Patricia Bullrich iniciaba la denuncia contra Aguiar. Allí, recordó que el gremialista dijo en una entrevista que su "trabajo es 'provocar la crisis de este Gobierno', en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de 'reforma laboral' que, próximamente, hará el Gobierno Nacional".

"Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad de ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables ya que, deliberadamente, está instando a 'poner en crisis' al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación", expresó el Gobierno en la denuncia.

En la misma línea, consideró que resulta "plausible" realizar esta denuncia penal "ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea", de atentar contra la gestión de Javier Milei e "impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales".

Aguiar, por su parte, dijo que el que "atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es el Gobierno", y manifestó que "son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich", al recordar que "el ejemplo más claro" es el protocolo antipiquete y "la represión de todos los miércoles" en las marchas de los jubilados.

"Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto. Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El Presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?", expresó Aguiar.

Por su parte, la CTA Autónoma respaldó a Aguiar y advirtió que la denuncia es "persecutoria" y que "recurre a mecanismos de amedrentamiento para intentar disciplinar a las organizaciones de trabajadores".

"Este hecho no puede interpretarse sino como un nuevo intento de criminalizar la protesta social y judicializar las legítimas demandas de los sectores populares", indicó el gremio a través de un comunicado.

Mañana será el paro

El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó ayer una "alta adhesión" al paro nacional que convocó para mañana en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno.

"La reforma laboral y el reciente acuerdo (comercial) con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos", sostuvo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente gremial sostuvo que "los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta" por el Gobierno para modificar los contratos laborales.