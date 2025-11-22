Mauricio Macri a Milei "China es más complementaria para Argentina"

A pocos días de haberse anunciado el acuerdo comercial entre la Argentina y EEUU, el expresidente Mauricio Macri advirtió ayer que China "es más complementaria" para el país y le advirtió a Javier Milei sobre la necesidad de conservar las relaciones con el gigante asiático más allá de las presiones.

"China es más complementaria que EEUU para Argentina, China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos, EEUU todo eso lo produce, pero culturalmente hay una enorme distancia entre uno y otro. No creo que sea bueno interrumpir ese proceso", dijo.

Contó que él pudo resistir a las presiones de EEUU cuando fue presidente. "Yo logré, a pesar de la presión de (Barack) Obama y de (Donald) Trump, que fue tremenda; Obama con sus buenas maneras y Donald a lo Donald, decir 'no, somos mejores amigos pero yo a mi relación con China la mantengo'", remarcó.

Macri se refirió al vínculo con China cuando en una entrevista elogió la visión empresarial de su padre Franco Macri para hacer negocios con ese país desde 1989.

"Necesitamos tener buenas relaciones con más países"

El fundador del PRO, además, dejó una advertencia a Milei: "Necesitamos tener buenas relaciones con más países que EEUU e Israel".

De esta manera, volvió a marcar diferencias con Milei, quien en todo momento advierte que está alineado con EEUU e Israel.

En el Gobierno de Milei evitan hacer referencia a las presiones de EEUU para desplazar a China, pero fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien al elogiar a Milei aseguró que estaba "comprometido con sacar a China de la Argentina".

"Argentina es un faro en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto, está tratando de romper un ciclo negativo de 100 años en Argentina", dijo Bessent en una entrevista en octubre pasado, después de ratificar su apoyo al Gobierno libertario antes de las elecciones legislativas. Y agregó: "También es un gran aliado de Estados Unidos. Y está comprometido con sacar a China de Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica".

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina fue anunciado por la Casa Blanca con un comunicado. Sin muchos detalles, el texto enumeró los puntos clave, que abarcan aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

Se trata de un acuerdo marco que EEUU también alcanzó con otros países y que el Gobierno argentino espera firmar durante una nueva visita de Milei a ese país.