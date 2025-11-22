Milei reavivó la tensión con España y volvió a cuestionar al socialismo

El presidente Javier Milei volvió ayer a cuestionar de manera directa al socialismo y aprovechó para apuntar fuertemente contra el gobierno español de Pedro Sánchez, con quien mantuvo un conflicto diplomático al inicio de su gestión.

Milei, conocido por sus duras críticas al socialismo, volvió a expresarse contra esta ideología a través de un posteo en su cuenta de X, donde señaló que "el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento". En esa publicación, que acompaña un fragmento de una entrevista al empresario Martín Varsavsky, el mandatario reiteró su rechazo hacia el socialismo, destacando que, según él, siempre "juegan sucio" y, si están en el poder, lo hacen de manera "más violenta".

El contenido del post se centra en una reciente condena en España al ya casi exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo que implicaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un caso de fraude fiscal. García Ortiz recibió una condena de dos años de inhabilitación y fue multado con 7.200 euros, además de ser obligado a indemnizar al empresario Alberto González Amador con 10.000 euros. Milei utilizó este caso para reforzar su mensaje contra el socialismo, advirtiendo que, en su opinión, esta ideología solo genera corrupción y violencia.

No es la primera vez que el presidente se manifiesta en contra del socialismo. Hace unas semanas, celebró el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín, un evento que, según él, expuso el "fracaso de la utopía socialista". En esa ocasión, Milei subrayó que el socialismo "solo traerá miseria y violencia a su paso" y defendió la importancia de "abrazar las ideas de la libertad" y los valores occidentales, particularmente los derivados de la cultura judeo-cristiana.

Argentina Week

Milei también compartió en sus redes sociales que participará en la "Argentina Week" en Nueva York, un evento que se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo de 2026, organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos. Según el Presidente, esta será una "oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina".

El evento contará con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales globales, y representantes de sectores estratégicos como energía, minería, tecnología e infraestructura.