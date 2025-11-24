Aguad calificó de "audaz" la designación de Carlos Presti

El ex ministro de Defensa Oscar Aguad calificó como una "medida audaz" la decisión del presidente Javier Milei de nombrar al jefe del Estado Mayor General del Ejército en actividad, Carlos Presti, como titular de la cartera castrense, un hecho que rompe con precedentes históricos en el país.

Puso el foco en la potencial anulación de la figura del Comandante en Jefe y la urgente necesidad de adaptar la legislación de Defensa a las nuevas amenazas globales. Señaló que esta decisión no se veía "desde la época del proceso militar" y sostuvo que, si bien es una "decisión política del presidente", plantea un interrogante sobre la distinción de funciones.

El ex ministro diferenció dos ámbitos: "Una cosa es la política de defensa y otra cosa es la administración del aparato y del instrumento militar. Son dos roles distintos". El análisis central de Aguad por Radio Rivadavia giró en torno a la jerarquía militar del flamante ministro. "Si asume el general Presti es teniente general, es el hombre de mayor jerarquía que van a tener las fuerzas armadas", por lo que, en su visión, "desaparece el rol o la función del comandante en jefe de las fuerzas armadas que tiene otro rol". "Hoy hay una enorme necesidad de cambiar la ley de defensa porque en el mundo de los últimos 20 años cambió todo", mencionó, refiriéndose a nuevas amenazas como "el terrorismo, la ciberseguridad, y el narcotráfico".