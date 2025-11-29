Villarruel encabezó la jura de los nuevos senadores

Los senadores electos para el período 2025-2031 prestaron juramento ayer en un acto formal presidido por la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, ya que asumirán el 10 de diciembre. La sesión estuvo marcada por la presencia de figuras políticas como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro Diego Santilli y varios gobernadores.

De los 24 senadores electos el 26 de octubre, 23 prestaron juramento. La única excepción fue la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, de la Libertad Avanza, quien no pudo garantizar el apoyo para refrendar su diploma en el hemiciclo y ahora volvió a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Una aspecto destacado de la sesión fue la designación de Alejandro Fitzgerald como nuevo secretario administrativo del Senado, un hombre respetado por todas las bancadas.

Un fuerte protagonismo de la alianza entre la UCR y LLA

En cuanto a los nuevos senadores, varios distritos del país vieron un fuerte protagonismo de la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA). En Chaco, juraron el libertario Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, mientras que el exgobernador peronista Jorge Capitanich asumió por la minoría. En CABA, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde ingresaron por la alianza PRO-LLA, mientras que Mariano Recalde, de La Cámpora, fue reelecto por la minoría.

Por Tierra del Fuego, Agustín Coto y Belén Monte de Oca asumieron por la LLA, mientras que la peronista Cándida López ocupó el tercer asiento. En Neuquén, Nadia Márquez y el radical Pablo Cervi prestaron juramento, mientras que el gobernador Rolando Figueroa logró que Julieta Corroza asumiera por la minoría.

En el sector oficialista, Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita juraron, mientras que la exsecretaria de Energía, Flavia Royon, lo hizo por la minoría que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Santiago del Estero, bajo la estrategia del gobernador Gerardo Zamora, vio la llegada de Elia Moreno y el propio Zamora, mientras que el histórico José "Pichón" Neder asumió por la minoría.

Por último, en Río Negro, los peronistas Martín Soria y Ana Marks asumieron, mientras que en Entre Ríos, los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, junto con Adán Bahl por Fuerza Patria, completaron los ingresos.