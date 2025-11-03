El presidente Javier Milei encabezó la primera reunión con el nuevo Gabinete

El presidente Javier Milei se reunió hoy con el nuevo equipo que diseñó y que lleva a Manuel Adorni en traje de jefe de Gabinete, a Pablo Quirno como flamante Canciller, y a Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior. En su debut como ministro coordinador, luego del intercambio, habló de “una reunión espectacular”, y contó que el mandatario brindó ante su plantel los lineamientos de la segunda etapa de la gestión. “Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló en declaraciones a Radio Nacional.

El Presidente volvió a plantear los lineamientos de su programa de Gobierno, que son las reforma tributaria, la modernización laboral, Código Penal y por supuesto el Presupuesto”, dijo Adorni, en un breve contacto con la prensa, mientras abandonaba la Casa Rosada. El ministro coordinador afirmó que “se está definiendo” la fecha de envío de esos proyectos al Congreso, a tratarse en sesiones extraordinarias, con la nueva composición del Congreso. “Estuvimos ordenando el temario de Extraordinarias”, precisó a este diario otro de los participantes de la reunión.

Adorni fue el primero en arribar, minutos antes de las 9:00, al despacho que aún ocupa en la planta baja de la Casa Rosada.

Otro de los observados en la reunión de hoy fue Santiago Caputo, a quien insistentes rumores señalaban como reemplazo de Lisandro Catalán (que también renunció el viernes al igual que su jefe político, Francos).

Cerca del asesor todoterreno aseguraron ayer que Caputo seguirá con “el mismo rol” que viene cumpliendo, como principal consejero presidencial e integrante del Triángulo de Hierro. “Salió ganando”, alegaban cerca suyo, en la agitada noche del domingo, mientras Santilli se reunía con el Presidente en Casa Rosada.

El propio Santilli llegó, quince minutos antes de lo pactado, a su primera cita en el gabinete nacional. La reunión comenzó a las 9.30, en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, con una única ausencia, la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de viaje oficial por España. El nuevo ministro del Interior se quedó en la casa, y se dirigió al despacho del subsecretario de gestión institucional Eduardo “Lule” Menem, al igual que el subsecretario de comunicación, Javier Lanari.

Uno a uno, los ministros fueron atravesando el salón de los Bustos, donde posaron para una foto, a cargo de los fotógrafos oficiales. La única excepción a esta innovación fue el propio Santiago Caputo, quien detrás de sus lentes oscuros ingresó junto al ministro de Defensa, Luis Petri, pero esquivó las instantáneas y enfiló directamente hacia las escaleras que llevan al primer piso de la Casa Rosada. Sí participó de la foto grupal.

Además de los ministros, participaron del encuentro encabezado por el Presidente el titular del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El último en llegar, dos minutos más tarde de lo pactado y con una sonrisa, fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El ministro tenía preparada su renuncia, pero el Presidente le pidió días atrás que se quedara, al menos hasta marzo próximo. El número dos de ese ministerio, Sebastián Amerio, responde sin medias tintas a Santiago Caputo y podría reemplazar a Cúneo Libarona en el mediano plazo.

A las 11, el encuentro de Milei con su equipo había terminado.

Horas antes, mientras entraban los ministros a la Casa Rosada, funcionarios del despacho de Francos llegaban a buscar sus pertenencias. Algunos mostraban su incertidumbre porque no saben cuál será su destino laboral, a la espera de las decisiones del próximo ministro.

Adorni asumirá el miércoles por la mañana como jefe de gabinete. Está previsto que el Presidente le tome juramento antes de emprender su viaje a Miami, para participar de la America Business Forum, en esa ciudad estadounidense, y participar de una nueva reunión de la organización conservadora Cpac.

No serán, por cierto, los únicos cambios. Está pendiente la confirmación de Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, como reemplazante de Patricia Bullrich, que dejará su puesto como ministra de Seguridad para asumir como senadora nacional porteña, el próximo 10 de diciembre. Ese mismo día asumirá Luis Petri como diputado nacional por Mendoza, y se especula que Luciana Carrasco, jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, asumiría en su lugar.