Zamora se desmarca de los K y forma su propio bloque

Gerardo Zamora, gobernador saliente de Santiago del Estero, dejó atrás su histórica alianza con el kirchnerismo y confirmó la formación de su propio bloque en la Cámara alta.

Tras asumir como senador el 10 de diciembre, Zamora no se sumará a la estructura del bloque comandado por José Mayans, líder del kirchnerismo en el Senado, y formará el Frente Cívico por Santiago, junto con Elia Moreno, su número dos en la lista electoral.

Esta decisión marca un giro en su postura, dado que, hasta ahora, su relación con el kirchnerismo había sido cercana, incluso con la participación activa de su esposa Claudia Ledesma Abdala dentro del bloque oficialista.

El surgimiento de este nuevo bloque se produce en un contexto de reconfiguración política en el Senado.

El kirchnerismo, que enfrenta una mayor fragmentación interna, pierde así a Zamora y a Moreno. Sin embargo, el exgobernador aclaró que "no rompe con nadie", sino que simplemente decide tener su propio bloque, como ya lo hizo en el pasado.

Aunque las conversaciones con Mayans para integrar un interbloque continúan, aún no se ha definido si se concretará esta alianza. La estrategia de Zamora busca consolidar su autonomía y toma distancia del kirchnerismo, a pesar de las discusiones previas sobre la posible reunificación del bloque peronista, que ahora se ve afectado por esta nueva escisión.

Zamora, históricamente vinculado a la UCR, mantiene un diálogo fluido con el gobierno de Javier Milei, en especial en temas como el Presupuesto 2026. La relación con la Casa Rosada es una de las claves de su reciente decisión, ya que en los últimos meses participó de reuniones con funcionarios del Ejecutivo, como el ministro del Interior, Diego Santilli. Esta postura más independiente de Zamora también refleja la creciente influencia de los libertarios y las tensiones internas en el peronismo, que se debilita con la salida de figuras como el exgobernador.