Subas del mes: prepagas, servicios y alquileres

El último mes del 2025 comienza hoy y llega con aumentos en distintos rubros, algunos de los cuales tendrá impacto en la inflación de diciembre. Los incrementos, según anticiparon fuentes de cada sector, abarcan desde las prepagas hasta las tarifas de luz y gas.

Prepagas

Los aumentos en los diferentes planes vienen en sintonía con el dato de inflación de octubre del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que fue 2,3%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de sus planes muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

De esta manera, el valor de las cuotas queda en sintonía con el IPC de octubre, con una sola excepción: Galeno: 2,3%; Swiss Medical: 2,3%; OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la Patagonia; Prevención Salud: 2,3%; Avalian: 2,3%; Hospital Alemán: 2,3%; Sociedad Italiana: 2,3%; Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); y Accord Salud: 2,4%, la única por encima del IPC.

Servicios públicos

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación.

Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del Enre (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas).

Las facturas eléctricas recibirán un aumento del 3,6% para Edenor y del 3,53% para Edesur con relación a los precios pagados en noviembre.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 28,67% para el último mes del año. De esta manera, se consolida la desaceleración en el incremento de los alquileres.

Los subsidios ahora serán focalizados

El Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios al consumo eléctrico focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia el nuevo esquema, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño.

Dejarán de existir los niveles N1, N2 y N3 y pasarán a estar ubicados en dos grandes grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Se espera implementar este nuevo esquema a partir del 2026.