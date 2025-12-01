PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Chiqui Tapia
Liga Profesional de Fútbol
Inflación
Fuego
Pronóstico trimestral
Corrupción
Banco Macro
intendente emiliano durand
Triple crimen en Florenco Varela
Chiqui Tapia
Liga Profesional de Fútbol
Inflación
Fuego
Pronóstico trimestral
Corrupción
Banco Macro
intendente emiliano durand
Triple crimen en Florenco Varela

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Triple crimen en Florencio Varela: Lara Gutiérrez cumpliría 16 años y su familia realizará un homenaje

“Como familia estamos atravesando un profundo dolor”, manifestaron sus seres queridos.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 20:48
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela, cumpliría 16 años este martes y su familia anunció que realizará un homenaje en la quinta donde la adolescente festejó sus 15.

Notas Relacionadas

Stella Maris, la madre de la víctima, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que la celebración se llevará a cabo en el inmueble de la calle Hilario Lagos 5713 desde las 19:30 hasta las 21:30.

“Invitamos a todos sus allegados más cercanos a conmemorar a Larita”, sostiene la imagen que la progenitora le envió a NA.

En el anuncio aparecen dos fotografías de la damnificada cuando festejó sus 15 años y los seres queridos expresan que quieren recordar a Lara “con amor, mucha ternura, como era ella, tan bondadosa y feliz”.

"Un profundo dolor"

“Como familia estamos atravesando un profundo dolor", manifestaron sus parientes, quienes agregaron que habrá “una tirada de globos” para homenajearla.

La menor fue asesinada en septiembre junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, en la vivienda de la calle Chañar 702.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Además, Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).tVi3ug

La causa ahora está en manos de la Justicia Federal.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD