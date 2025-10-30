Triple crimen: la familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso no sea derivado al fuero federal

La familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso del triple crimen con sello narco, cometido en Florencio Varela, no sea derivado al fuero penal porque, según su percepción, en esta instancia se le daría mayor relevancia al delito del narcotráfico, en lugar de investigar la totalidad de los hechos.

Luego de que la Justicia de Garantías de La Matanza avaló que la causa alcance esa instancia a la brevedad, los seres queridos de Gutiérrez, a través de Agostina, la hermana de la víctima, en un comunicado de redes sociales, sostuvieron: “Necesitamos justicia y queremos llegar al fondo de la investigación”.

“Sabemos que si pasa al fuero federal los homicidios van a quedar en la nada”, continuó el escrito, al tiempo en que hicieron referencia a “El loco David” o “Tarta”, “Papá” y “Alex”: “Faltan tres prófugos y más gente por identificar que el fiscal -Adrián- Arribas tiene que detener”.

"Necesitamos saber la verdad"

En línea, el texto pidió que “después de que esos tres prófugos sean capturados”, la causa pueda llegar al fuero federal: “Antes no, porque como familia necesitamos saber la verdad y que la investigación siga en San Justo”.

Por tanto, consideraron que si la indagación alcanza dicha competencia “el homicidio quedará en segundo plano” y enfatizaron: “¿Cómo puede ser que prevalezca la investigación del delito de Narcotráfico sobre el bien jurídico de la vida?”

“La vida que le arrebataron a Lara, Brenda y Morena. Queremos saber la verdad y es el fuero ordinario quién tiene el deber de administrar la debida justicia para poder meter presos a los verdaderos culpables. Basta de engañarnos con falsos argumentos”, concluyó el escrito.