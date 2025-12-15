Presupuesto: buscan aprobarlo en un trámite exprés

El tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 comenzará hoy con la reunión constitutiva de la comisión homónima en la Cámara de Diputados. La jornada continuará mañana con la firma de los dictámenes correspondientes, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto el miércoles o jueves para obtener media sanción y luego enviarla al Senado. La intención del oficialismo es acelerar los tiempos para que la ley esté lista lo antes posible.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, convocó a los 49 miembros de la comisión a las 17:00. A esa hora, ya deberían estar definidos los nombres de los representantes de cada bloque que integrarán la comisión, crucial para el tratamiento de la ley.

En los últimos días, se produjo una serie de reuniones entre los jefes de bloques opositores y el líder de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, para informarles la cantidad de representantes que cada fuerza tendría en las comisiones. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, adoptó el sistema de distribución proporcional D'Hont para decidir la asignación de lugares en las cinco comisiones que trabajarán durante el verano, entre ellas, la de Presupuesto.

Sin embargo, la distribución no estuvo exenta de controversias. Provincias Unidas, la bancada mayoritaria del interbloque "Unidos", presidida por la santafesina Gisela Scaglia, expresó su descontento con el reparto. A esta fuerza le fueron asignados solo tres lugares en la comisión de Presupuesto, uno menos que al interbloque del PRO, la UCR y el MID. El malestar en Provincias Unidas creció después de que se definiera que el exgobernador cordobés Juan Schiaretti no podría asistir a la sesión preparatoria debido a su juramento como nuevo diputado, lo que generó un dilema sobre cómo distribuir los lugares restantes.

Desde la Presidencia de la Cámara explicaron que la decisión de repartir los siete lugares entre Provincias Unidas y el PRO-UCR fue en parte una solución al hecho de que Schiaretti no pudo estar presente. Sin embargo, Provincias Unidas mostró su disconformidad ya que se les asignaron solo cuatro lugares a pesar de tener 21 o 22 integrantes en el bloque.