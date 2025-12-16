Entre junio y septiembre, se perdieron 49.000 empleos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49 mil empleos en los cuatro meses transcurridos entre junio y septiembre de 2025, según datos oficiales.

Durante ese cuatrimestre, el empleo registró variaciones mensuales negativas en el orden del -0,2% mensual.

El total de trabajadores asalariados del sector privado en septiembre de 2025 se situó en "6,198 millones de personas", según datos de el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Solo en septiembre, la variación mensual fue negativa en 0,2% en relación con el mes anterior, lo que implicó la baja de 10.600 trabajadores menos.

Esta tendencia de contracción se acentuó tras un periodo de estancamiento que ocurrió en los primeros cinco meses de 2025, cuando el empleo alternó leves subas y bajas mensuales, pero manteniéndose en niveles similares a los de diciembre de 2024.

Al analizar el desempeño sectorial durante septiembre de 2025, se observó "heterogeneidad en el desempeño de los sectores económicos", con seis sectores que redujeron el número de trabajadores.

Entre los rubros con las mayores caídas de empleo estuvieron "Explotación de minas y canteras (-0,7%); Industrias manufactureras (-0,4%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (- 0,3%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3); Comercio y reparaciones (-0,2%) y Construcción (-0,2%)".