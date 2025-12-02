Sigue el bono de $70.000 para los jubilados

El Gobierno oficializó ayer el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en diciembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante diciembre serán de $410.879, ya que el haber inicial para el último mes del año fue fijado en $340.879, a partir del aumento del 2,34%, determinado en línea con la inflación de octubre.

Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $340.879 pero queden por debajo de los $410.879, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

En el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $380.000 sólo recibirá como bono $30.879. Con la ayuda previsional confirmada y el aguinaldo, las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

El texto oficial puntualizó que "la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones".

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $70.000.