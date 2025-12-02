PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Minería Inteligencia Artificial
Cámara de Diputados de la Nación
crisis del sistema carcelario
Peter Lamelas
Torneo Clausura
Esteban Bullrich
Salesiano
Claudio Chiqui Tapia
Mundial 2026
Manuel Adorni
Minería Inteligencia Artificial
Cámara de Diputados de la Nación
crisis del sistema carcelario
Peter Lamelas
Torneo Clausura
Esteban Bullrich
Salesiano
Claudio Chiqui Tapia
Mundial 2026
Manuel Adorni

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Adorni desplazó a Rolandi y Aimé Vázquez será su número dos en Jefatura

El jefe de Gabinete echó a José Rolandi y modificó el organigrama en Casa Rosada.
Martes, 02 de diciembre de 2025 18:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desplazó al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y en su lugar designó a Aimé “Meme” Vázquez.

Así lo señalaron fuentes oficiales, por lo que Vázquez será la número dos en Jefatura de Gabinete. 

Rolandi se había incorporado al Gobierno en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder y de la mano del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Sobrevivió a la salida de Posse al cobijarse bajo el ala de Guillermo Francos, el ministro del Interior que había sido ungido por la administración libertario a titular de la mesa ministerial.

Tras la salida de Francos a fines de octubre, Rolandi había quedado en la cuerda floja y el propio Adorni estableció además que definirá a su equipo.tVi3ug

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán las secretarías de Prensa y Comunicación, a cargo de Javier Lanari, y la de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli; además de las Secretarías Ejecutiva; de Relaciones Parlamentarias e Institucionales; de Innovación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estratégicos, junto a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD