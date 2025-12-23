PUBLICIDAD

23 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
robo en Embarcación
Hantavirus
Bolivia
Presupuesto 2026
Presupuesto 2026
Emilia Orozco
Coparticipación Federal
Pozo de Aguas del Norte
Ley de Glaciares
Fiestas de Fin de Año
Nacionales

Presupuesto 2026: recortes en técnicas y universidades

El proyecto elimina fondos clave como el FoNETP. Caída de becas.
Martes, 23 de diciembre de 2025 01:18
Las universidades nacionales tendrían una caída real del 33,8% respecto de 2023.
Un informe sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 advierte una reducción significativa del financiamiento al sistema educativo, con recortes que impactan en la educación técnico profesional, las universidades, las becas estudiantiles y el área de ciencia y tecnología.

Según el documento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto introduce modificaciones estructurales que, de aprobarse, afectarían pilares legales vigentes en materia de financiamiento educativo.

Recorte al FoNETP

Uno de los puntos más críticos señalados es el recorte al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que sufriría una caída real del 93% en 2026 en comparación con lo ejecutado en 2023.

El informe también alerta sobre un vaciamiento del fondo, cuya ejecución fue del 10,8% en 2025 y que para 2026 apenas alcanzaría el 3,5%, pese a que el instrumento continúa vigente por ley. "En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo", sostiene el análisis.

"Gravedad institucional"

El estudio también cuestiona la incorporación del artículo 30 en el proyecto de Presupuesto, una cláusula que propone derogar tres garantías históricas del financiamiento educativo: el Fondo de Escuelas Técnicas, el piso del 6% del PBI para educación y la meta del 1% del PBI para ciencia y tecnología.

CEPA calificó esta decisión como de "gravedad institucional", al recordar que el Ejecutivo ya suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario.

En términos globales, la función Educación y Cultura registraría una baja real del 47,3% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026, consolidando uno de los ajustes más profundos del gasto público.

 

