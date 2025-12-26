PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Javier Milei
La historia de Salta
Uso de Pirotecnia
Paritarias
Juicio por expropiación de YPF
Ignacio Jarsún
Homicidio en tartagal
Navidad 2025
Cena Navideña
Javier Milei
La historia de Salta
Uso de Pirotecnia
Paritarias
Juicio por expropiación de YPF
Ignacio Jarsún
Homicidio en tartagal
Navidad 2025
Cena Navideña

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

De la mejor a la peor paritaria de los sindicatos este mes

Entre las negociaciones sindicales que más aumentos fijaron están las de aceiteros, metalúrgicos y bancarios.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Algunos de los sindicatos que cerraron las mejores paritarias en diciembre fueron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Seguros, Maestranza, Pasteleros y Televisión.

En el tramo final de las paritarias 2025, los principales gremios cerraron las siguientes cifras:

UOM (metalúrgicos): octubre 2025: $35.000 no remunerativos; noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; diciembre 2025: $35.000 no remunerativos; enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; febrero 2026: $25.000 no remunerativos y marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

Bancarios: el ajuste por inflación acordado llevó el salario inicial a casi $2 millones más el plus por el Día del Bancario ($1.708.032).

Aceiteros: acordaron un salario básico inicial para la categoría de peón en $2.075.186 en noviembre de 2025, $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026.

Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.

Carne (FESITCARA): los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7 %.

Seguros: acuerdo del 9,84% escalonado en cuatro meses. Noviembre un 3,5% calculado sobre la base salarial de octubre. 2%: en diciembre (base noviembre), 2% en enero de 2026 (base diciembre), y el último 2% en febrero de 2026 (base enero).

Televisión (SATSAID): 2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento del 9,26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%.

Maestranza (SOM): actualización del 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es 3,39% en octubre, 0,98% en noviembre, 3,27% en diciembre y 1,73% en enero.

Pasteleros: se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.

Mecánicos (SMATA): alcanzó una suba en diciembre para sus trabajadores que deja al básico en $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD