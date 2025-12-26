PUBLICIDAD

26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Javier Milei
La historia de Salta
Uso de Pirotecnia
Paritarias
Juicio por expropiación de YPF
Ignacio Jarsún
Homicidio en tartagal
Navidad 2025
Cena Navideña
Nacionales

Caso YPF: piden declarar al país en desacato

Burford acusa a la Argentina de incumplir en el caso YPF.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:42
Loretta Preska, jueza a cargo de la causa YPF.
Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton Park contra la Argentina en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF en 2012, anticipó que pedirá a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato.

El planteo se basa en el presunto incumplimiento de la orden judicial que exige la entrega de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, en el marco de la causa que busca probar que YPF y otras empresas públicas actúan como "alter ego" del Estado argentino.

Si bien Preska concedió una prórroga y fijó como fecha límite formal el 10 de enero para completar la producción de la documentación, ya dejó constancia de que el país no cumplió en tiempo y forma. En una audiencia realizada el 9 de diciembre, la magistrada advirtió que esa conducta podría derivar en sanciones económicas y procesales.

Según surge del expediente, una parte de los funcionarios requeridos entregó sus comunicaciones, pero figuras centrales, como el ministro de Economía Luis Caputo y el actual canciller Pablo Quirno, se negaron a hacerlo. También hay exfuncionarios que no respondieron al requerimiento.

Burford sostiene que esa negativa impide avanzar en la prueba clave de su estrategia judicial, orientada a facilitar eventuales embargos de activos argentinos mientras se tramita la apelación del fallo que condenó al país a pagar más de US$ 16.000 millones.

 

