Navidad fatal: en Tartagal y Orán se registraron dos homicidios

La Navidad dejó un saldo trágico en el norte de Salta, con dos personas muertas por disparos de arma de fuego y una niña herida por un proyectil perdido en distintos hechos ocurridos durante la madrugada y la mañana del 25 de diciembre. Los episodios se registraron en San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, y son investigados por la Justicia.

En Orán, un joven de 19 años murió tras recibir un disparo en un hecho de violencia ocurrido alrededor de las 7.30 en el barrio Caballito, en la zona norte de la ciudad. El caso es investigado como homicidio calificado por la Unidad de Investigación GAP-Orán del Ministerio Público Fiscal.

Según pudo saber El Tribuno, el episodio se produjo en la intersección de las calles YPF y Natalio Roldán, donde un grupo de amigos y familiares se encontraba consumiendo alcohol. En ese contexto, cuatro hombres se presentaron en el lugar y uno de ellos efectuó un disparo con una escopeta, que impactó en el abdomen de la víctima, identificada como Brian R. Fuentes allegadas indicaron que existía una rivalidad previa entre los grupos involucrados.

Disparó y se dio a la fuga

Tras el ataque, el presunto autor del disparo, identificado como Elías P., escapó junto a sus cómplices y es intensamente buscado por la Policía. En la escena trabajó personal de Criminalística, que secuestró elementos de interés para la causa, entre ellos una vaina servida de escopeta. El cuerpo fue trasladado a la Morgue del CIF Orán, para la autopsia.

La Fiscalía Penal GAP Orán ordenó diversas medidas investigativas, como la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la localización del sospechoso.

Muerte en Tartagal

El segundo hecho fatal ocurrió en Tartagal, en la comunidad aborigen Vitiche, al oeste de la ciudad. Allí, un hombre de 37 años, que contaba con exclusión de hogar, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el interior de una vivienda.

De acuerdo con la información recabada por El Tribuno, la víctima se presentó ayer por la mañana en el domicilio en estado agresivo y alcoholizado e intentó agredir a su hermana. Se conoció que portaba un arma blanca. Ante esa situación intervino el padrastro, quien le disparó con una escopeta, provocándole la muerte.

Las primeras informaciones se conocieron a través de una transmisión en vivo realizada por la página de Facebook Bambi Chamatt Oficial, que mostró el despliegue policial y el trabajo de los peritos minutos después del hecho. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta, Criminalística, Investigaciones y Bomberos.

El cuerpo permaneció en el interior de la vivienda mientras se cumplían las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de los involucrados.