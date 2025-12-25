Un joven mató a otro con una escopeta y se dio a la fuga: fue identificado y es intensamente buscado en Orán

Navidad manchada de sangre en Orán. Un trágico episodio ocurrió durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, donde un joven de 19 años falleció tras recibir un disparo en un hecho de violencia e ingesta de alcohol registrado en el barrio Caballito, ubicado en la zona norte de la mencionada localidad. El caso es investigado como homicidio calificado por la Unidad de Investigación GAP-Orán del Ministerio Público Fiscal.

Según pudo saber El Tribuno, el caso tuvo lugar cerca de las 7.30 en la esquina de las calles YPF y Natalio Roldán. Allí, un grupo de amigos y familiares tomaba alcohol cuando cuatro hombres se presentaron en esa esquina y uno de ellos le disparó con una escopeta en el estómago a un joven identificado como Brian R. Fuentes allegadas indicaron que ya existía una rivalidad previa entre estos grupos.

La búsqueda

Tras el ataque, el presunto responsable, identificado como Elías P., y sus cómplices se dieron a la fuga y son intensamente buscados por efectivos policiales.

En la escena del hecho intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las tareas de rigor, incluyendo el levantamiento de pruebas y el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos una vaina servida de escopeta. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del CIF Orán, donde se realizará la autopsia correspondiente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal GAP Orán, desde donde se ordenaron diversas medidas, como la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona y la localización del sospechoso.