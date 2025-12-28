Son cinco los contagiados por la "super gripe" en el país

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Los casos de la variante K de la influenza A H3N2 detectados en la Argentina han ascendido a cinco luego de que se confirmaran dos nuevos contagios en la provincia de Neuquén, en la Patagonia.

Según informó el Gobierno de Neuquén en un comunicado, los dos casos fueron confirmados en pacientes que fueron ingresados en hospitales por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se tratan de "casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida" en Neuquén.

"El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación", aseguró el Ejecutivo provincial.

Con estos dos nuevos casos reportados ayer suman cinco las personas con contagio confirmado de la variante K de la influenza A H3N2 en Argentina.

Los primeros tres casos

El pasado 22 de diciembre, al difundir su boletín epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud de la Nación había confirmado los primeros tres casos de esta variante de la gripe A, también conocida como "super gripe".

Dos de los casos correspondieron a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz, uno de ellos con codetección de SARS-CoV-2.

El tercer caso correspondió a un niño de 5 años que había sido ingresado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires.

En su informe, el Ministerio de Salud había indicado que los tres pacientes habían transitado el cuadro gripal sin complicaciones.

La "súper gripe" o H3N2 no es una gripe mortal ni se relaciona con el Covid, pero sí es altamente contagiosa y tiene gran impacto en el sistema sanitario.