La causa Cuadernos parece el juicio de nunca acabar

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Tribunal Oral Federal Número 7 llevó ayer la segunda semana de audiencias de la causa Cuadernos, en un encuentro que tuvo más de 3 horas de cuarto intermedio a raíz de que se rechazó un pedido del ex ministro de Planificación Julio De Vido para recusar a los jueces del tribunal.

Tras la presentación de De Vido, imputado en la megacausa junto a la ex presidenta y otros 85 acusados, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron hacer un receso para leer la presentación que se extendió durante más de tres horas y media, según fuentes judiciales.

Luego los magistrados rechazaron in limine la presentación de De Vido, aunque el trámite tomó la mayor parte de la jornada.

El TOF 7 debe completar aún la lectura del capítulo conocido como "La Camarita", que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015.

"La Camarita" es un desprendimiento del expediente central enfocado únicamente en la obra pública vial. Allí se buscará determinar la existencia de supuestos acuerdos ilícitos entre empresas integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales, quienes habrían repartido licitaciones y establecido retornos de forma coordinada.

En este tramo están acusados 51 empresarios por cohecho activo, entre ellos Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.

Las declaraciones de los "arrepentidos" José López, Wagner y Ernesto Clarens, consideradas determinantes por la fiscalía, describen un sistema de retornos del 3% al 5% que habría funcionado como fuente de recaudación para funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional.

En su acusación, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el esquema operaba mediante "acuerdos previos entre empresas", que definían ganadores de licitaciones, sobreprecios y porcentajes destinados a funcionarios.

El TOF 7 debe definir si habilita la feria judicial de verano para hacer audiencias o si mantendrá el descanso judicial y retomarán en febrero.

También si aceptará la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación a partir del 10 de diciembre.

Las indagatorias, previstas para el año próximo, serán el primer momento de plena presencialidad del proceso.