18°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Bingo de la Liga Salteña de Fútbol
Atletas Master
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Pichanal
Ministerio de Educación de Salta
Reducción de Mortalidad Materno Infantil
Cafayate
Fentanilo contaminado
Rechazan que las billeteras virtuales paguen salarios

Fuerte oposición de los bancos a un ítem de la reforma laboral del Gobierno.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 02:02
Los bancos advirtieron del riesgo de que el pago de sueldos pase a las billeteras.
Los bancos salieron rechazar de plano la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, como propone la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que tomará estado parlamentario el 9 de diciembre cuando el proyecto llegue al Congreso.

Señalaron que el sistema de pagos de salarios y jubilaciones en entidades con autorización y supervisión bancaria ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que ha tenido nuestro país.

Las entidades Adeba, ABA y Abappra recordaron que el sistema financiero "demostró su fortaleza aún durante las crisis que ha debido enfrentar nuestro país las ultimas tres décadas".

"El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito", señalaron la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de Argentina (Aba) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (Abappra) en un comunicado difundido en la víspera.

"En línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales, es conveniente que los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se abonen dentro del sistema bancario formal", indicaron, en rechazo a que esa tarea sea realizada también por plataformas de pago.

Costos y riesgos

Y advirtieron que "no se observan beneficios -pero sí costos y riesgos- de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y seguridad de sueldos y jubilaciones".

"Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos", alertaron.

 

