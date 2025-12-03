Villaverde retiró su renuncia y se queda en Diputados

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien no había podido jurar el viernes pasado como senadora por impugnaciones a su pliego a raíz de consideraciones éticas por haber sido acusada de nexos con el narcotráfico, retiró ayer la renuncia que había formalizado a su actual banca, lo que abre la posibilidad de que continúe en su actual cargo en la Cámara baja hasta concluir el mandato en 2027.

En un escrito dirigido al presidente de la Cámara, Martín Menem, la legisladora libertaria solicitó que "se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional".

Villaverde se había fue el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado, pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas acordaran remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

Ella fue impugnada por sus vínculos con Federico 'Fred' Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña del excandidato a diputado José Luis Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el estado norteamericano de Florida cuando intentaba ingresar un kilo de cocaína.

Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el exintendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.