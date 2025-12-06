Argentina regresa al mercado de deuda: Economía emitirá un bono a cuatro años

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó ayer la licitación de un nuevo Bono del Tesoro Nacional en dólares, identificado como BONAR 2029N, con un cupón anual de 6,5% y vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

El instrumento, bajo legislación local, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda estadounidense y acompañar el proceso de financiamiento de los compromisos del Estado sin afectar las reservas del Banco Central.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que la emisión permitirá afrontar "una parte" del pago de deuda que la Argentina deberá cancelar el 9 de enero, por un total cercano a los US$4.300 millones.

"La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas", sostuvo, al remarcar que el objetivo central del programa económico es sostener la acumulación de divisas.

Caputo insistió en que una gestión prudente de reservas "mejora el balance del Banco Central, baja el riesgo país y reduce las tasas de interés", lo que —según dijo— abre las puertas al crédito para empresas y familias a costos más accesibles.

El bono se denominará exclusivamente en dólares, tendrá pagos semestrales y amortización completa al vencimiento. Economía precisó que la recepción de ofertas se realizará el 10 de diciembre entre las 10 y las 15, mientras que la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre.

La colocación se dividirá en dos tramos: uno no competitivo, orientado a pequeños inversores con un tope de ofertas de hasta US$50.000; y otro competitivo, sin límite de monto y con obligación de especificar precio por cada US$1.000 de valor nominal.

El comunicado oficial destacó que la emisión se realizará en un contexto de "fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico", y subrayó que la decisión de avanzar con el BONAR 2029N responde a la necesidad de cubrir vencimientos sin erosionar las reservas netas del Banco Central.

Además, la cartera económica enfatizó que el país recupera una estrategia de refinanciamiento en dólares tras alcanzar "costos financieros sostenibles".

El resultado de la licitación se utilizará para cancelar parcialmente el capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, cuyo vencimiento opera el 9 de enero de 2026. La última vez que la Argentina había emitido deuda en los mercados fue en enero de 2018, cuando Caputo ocupaba el Ministerio de Finanzas en la gestión de Mauricio Macri.

Elogios de Milei

Tras el anuncio del titular del Palacio de Hacienda, el presidente Javier Milei celebró públicamente el regreso al mercado voluntario de crédito. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo Ley Local", escribió en su cuenta de X. El mandatario elogió además al ministro, al calificarlo como "el mejor de todos los tiempos" y afirmar que el nuevo título ratifica el rumbo económico que impulsa su administración.

Los montos a pagar hasta el 2027

El mercado parece valorar que el Gobierno mantenga tasas reales positivas y refinancie sin asistencia del BCRA, pero comienza a alertar que el calendario de vencimientos de deuda del próximo año incluye picos billonarios que exigirán coordinación fina, canjes anticipados y señales claras sobre el rumbo fiscal. El 9 de enero, el Gobierno deberá pagar US$4.300 millones por el primer vencimiento de los cupones de los bonares y globales, los títulos reestructurados por Martín Guzmán cuando ejercía como ministro de Economía de Alberto Fernández. Luego habrá otro vencimiento, el 9 de julio, por unos US$4.200 millones, y finalmente dos más en 2027 que replican los de 2026. En total, Caputo deberá afrontar pagos por unos US$18 mil millones.