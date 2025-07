Rolando Graña tras el escándalo de Cúneo Libarona: "La poca seriedad de los ministros de este gobierno"

"Esto demuestra la ligereza con la que tratan las cosas los funcionarios de este gobierno, vale decir, lo poco serios que son". Con esa contundencia, el periodista Rolando Graña analizó en Splendid AM 990 el video del escándalo que muestra al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciéndole sus servicios de lobby al activista estadounidense Tim Ballard.

A continuación, su editorial:

"Qué bonito se ve, ¿eh? No es 'Rolando pasame el agua', sino que está hablando de mí. Es el ministro Mariano Cúneo Libarona hablando con Tim Ballard en una grabación que, insólitamente, no parece hecha sin autorización. Pero esto, lo que demuestra, es la ligereza con la que tratan las cosas los funcionarios de este gobierno, vale decir, lo poco serios que son, por decirles de alguna manera leve.

La cuestión de fondo es la poca seriedad de los funcionarios de este gobierno, y es doble. Por un lado, Cúneo Libarona, que dice dos cosas poco serias. La primera: 'Te voy a conectar con Rolando', como si yo no conociera a Tim Ballard. Si la entrevista de primicia la hice yo y hace varios meses. No solo eso, hace tres semanas GPS mandó un equipo a Ecuador donde está la ciudad en la que Tim Ballard, en su próximo documental, demuestra cómo se desmanteló una red de trata. O sea, que el ministro de Justicia no puede decirle a Tim Ballard que lo va a conectar conmigo porque yo hablo, chateo con Tim Ballard. Le dice 'te puedo conectar con Rolando, que es amigo'. Hace 3 años que no veo a Mariano Cúneo Libarona.

Mi interpretación es que Cúneo Libarona va a tomar contacto con Tim Ballard para desarmar el papelón de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad no le dio bola en su momento, pese a que era un hombre cercano a Donald Trump, porque dijo 'estás acusado de abuso sexual'. Patricia Bullrich se suma a una campaña de difamación y denuncias judiciales contra Ballard. Ella dice: 'No lo recibimos porque ese señor es un señor denunciado por sus colaboradores por 23 casos de abuso'. Era todo falso, por lo menos en la justicia. Ninguna de esas denuncias se comprobó. Por eso Cúneo Libarona le dice a Ballard 'te puedo ayudar a resolver este malentendido'. ¿Cuál es el malentendido? El malentendido es con el gobierno. Ballard está caliente como una pava con Patricia Bullrich porque no lo quiso recibir.

Y por otro lado, la poca seriedad de Cúneo Libarona, que le dice que él modificó el Código Penal para introducir las figuras de delito de pedofilia. Dice: 'Quiero que veas las figuras penales, los delitos que yo creé, porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película'. A ver, el nuevo Código Penal tiene un grado de discusión que viene de diferentes juristas y en todo caso Cúneo Libarona llega tarde a esta discusión. También está vendiendo humo, porque el Código Penal ya estaba redactado, muchachos.

A mí, la verdad, que Ballard políticamente apoye a Trump, no es mi problema. Como periodista que ha investigado redes de abuso, el tipo labura a un nivel que nadie en la Argentina trabaja. Esos laburos son impecables y tuvieron consecuencias judiciales. Un tipo que pone el cuerpo, que se mete con esos hijos de p... y que los logra meter presos, me saco el sombrero. No me importa si es conservador, de Trump o mormón.

Entonces, lo que me asombra es la poca seriedad de los ministros. Por un lado, Patricia Bullrich diciendo 'Ballard es un abusador, tiene 23 causas', porque vino y se lo contó un abogado. Le vendieron humo. Y por otro lado, la poca seriedad de Cúneo Libarona, que va y le dice 'yo te puedo conectar con Rolando', cuando Ballard no lo necesita porque puede chatear conmigo tranquilamente."