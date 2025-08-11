El desolador pronóstico para Bahía Blanca: entre 10 y 15 años para recuperarse de la inundación

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó que el proceso de reconstrucción de la ciudad tras el temporal y la inundación del 7 de marzo pasado demandará entre 10 a 15 años, tras detallar las donaciones que fueron recibidas en el marco de la campaña llamada “BahíaXBahía”.

En ese marco se indicó que se destinaron más de 3.800 millones de pesos para la reconstrucción, con el 88% destinado al sector productivo y trazabilidad total.

“Estamos atravesando el post catástrofe, una situación que todavía nos genera angustia e incertidumbre, que requiere de un enorme esfuerzo de planificación, de búsqueda de compromisos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Gobierno Nacional, de atender las urgencias que los bahienses tienen”, señaló el jefe comunal.

Susbielles recordó que la ciudad está iniciando su proceso de reconstrucción en la que “estimamos un plazo entre 10 y 15 años” por lo que “va a requerir de una exigencia de los bahienses y de quienes estén sentados en mi silla, la silla que es de los vecinos de Bahía Blanca como intendente, que le exijan a los gobiernos de la provincia y nacional venideros las obras públicas que Bahía necesita”.

Según se informó BahíaXBahía, como todas las cuentas tituladas por el municipio, fue auditada por el Tribunal de Cuentas y el circuito de trazabilidad de los fondos fue diseñado con asesoramiento de la consultora Ernst & Young y además, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) intervino en la fiscalización de pagos de expedientes de cada acompañamiento.