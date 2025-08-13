La oposición incomoda a Milei al reactivar la comisión $Libra

La oposición de la Cámara de Diputados logró ayer avanzar con el proyecto de resolución que, de aprobarse en el recinto, le permitirá tomar el control de la comisión investigadora del cripto escándalo Libra, cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

El dictamen de mayoría se consiguió con 38 firmas de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, sobre un total de 66 votos en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento.

El proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto en la próxima sesión, que si bien no tiene fecha, podría efectuarse el miércoles 20.

La nueva iniciativa pertenece al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y establece una metodología concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucedió durante meses.

El criterio es que cuando hubiera empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas.

El proyecto señala que en caso de empates será "designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Cámara".

La vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión.

Con esta fórmula, la oposición se asegurará la conducción de la comisión porque controla a por lo menos 136 diputados, más de la mitad de la cámara.

El proyecto establece que la comisión tendrá hasta el 10 de noviembre para presentar el informe con los resultados de la investigación.

En la sesión del pasado miércoles, la oposición juntó 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la macrista Silvia Lospennato.

Al abrir el debate, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que, en paralelo a la causa judicial, es importante que el Congreso haga "su propia investigación política" sobre la estafa perpetrada el 14 de febrero después de que el presidente Javier Milei publicitara a través de un tuit el proyecto cripto Libra.