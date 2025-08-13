¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

WhatsApp Web
Supercopa de Europa
ESports Arena
Canasta básica familiar
Copa Argentina
Yuyito González
Copa Argentina
Aasesino serial en Jujuy
Copa Libertadores
Nacionales

Sturzenegger aseguró que Javier Milei "gemía" de entusiasmo cuando le mostró el plan de desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado contó cómo fue el momento en que le mostró al Presidente sus propuestas legislativas al inicio de la gestión. 
Miércoles, 13 de agosto de 2025 20:47
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que durante la reunión de seis horas que tuvo con presidente Javier Milei al inicio de la campaña presidencial, en la que le mostró el plan de desregulación -y que luego se convertiría en la Ley Bases-, el mandatario "se entusiasmaba, por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo... como que estaba teniendo un orgasmo".

“Se lo llevamos a Javier y tuvimos una reunión de seis horas. Puse todo en una valija, en un carry on, dejé en una mesita las dos pilas (de documentos) y le dije: ‘Te voy a contar todo lo que tengo acá’”, repasó el funcionario en una entrevista con el canal de streaming Deja Vú, este martes.

 

 

En ese marco, relató la curiosa reacción que tuvo el entonces candidato presidencial, en noviembre de 2023, cuando le presentó el proyecto: “Tanto se entusiasmaba que por momentos gemía; parecía como que estaba teniendo sexo, como que estaba teniendo orgasmos”. “¿Javier?”, preguntó incrédulo el entrevistador, a lo que el ministro respondió afirmativamente, entre risas.

Al decir esto, el ministro Sturzenegger señaló unas pilas de papeles que tiene sobre una mesa. “Estas son las dos pilas que... ¿Vos te acordás de que dos años antes de que Javier Milei llegara al gobierno nosotros empezamos a trabajar en un proyecto para organizar todas las leyes de la Argentina y las clasificamos según las que había que derogar, las que había que modificar y las que estaban bien?”, explicó.

“Si vos me preguntás cuánto de todo esto está hecho, yo te digo que un 25%”, y señaló las pilas de hojas con proyectos de desregulación. “Que un Gobierno, con la potencia parlamentaria que tiene, logre parte de esto, me parece milagroso”, añadió.

 

