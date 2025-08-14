El peronismo busca una cumbre Cristina y Kicillof

El peronismo busca una cumbre entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la cuenta regresiva para el cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras sigue la pelea por las candidaturas con el expostulante presidencial Sergio Massa fuera de carrera.

"Axel debería ir a verla, porque es lo que hicieron la mayoría de los dirigentes. Sobre todo por la situación que está viviendo", afirmaron desde el kirchnerismo con relación a la posibilidad de una eventual reunión entre la exmandataria y el gobernador.

Hasta el momento no hubo un encuentro presencial entre ambos y en el sector político que respalda a la expresidenta aseguran que tampoco se produjeron contactos telefónicos.

Según indicaron fuentes partidarias, el mitin ayudaría a allanar el terreno electoral y sería un gesto importante del gobernador dado que la titular del PJ está privada de su libertad.

Paralelamente, Massa definió ayer que no será candidato en las elecciones de octubre, aunque confirmó que trabajará para que dirigentes de su espacio político ocupen lugares en la lista de Fuerza Patria.

"Lo más importante dentro de este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro", planteó Massa sobre el cierre de nóminas del próximo domingo.

El exintendente de Tigre consideró que eso ayudaría a "consolidar" el acuerdo de unidad en la provincia de Buenos Aires, que puede llevar a Fuerza Patria a un "triunfo" el 7 de septiembre y posicionar de buena manera al peronismo para octubre.