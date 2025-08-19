ANMAT descartó que un lote del tomate Marolio contenga gusanos y actualizó su informe

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió la información sobre el lote de tomate triturado de la marca Marolio que generó una alerta sanitaria y descartó que los cuerpos extraños encontrados fueran gusanos.

Según el nuevo comunicado, se trata de brotes de las propias semillas del tomate, por lo que el producto "no representa un riesgo sanitario".

La empresa Marolio S.A. remitió un informe a las autoridades sanitarias de Mendoza donde, tras una observación con lupa estereoscópica, se determinó que se trataba de "brotes o germinaciones de color blanco" que salían de las semillas, descartando así la presencia de microstomum sp.

Sin riesgo sanitario

Tras el análisis, el organismo sanitario llevó tranquilidad a la población, aunque confirmó que la empresa igualmente decidió tomar una medida preventiva con el lote en cuestión.

Conclusión oficial: La ANMAT concluyó que los hallazgos denunciados en el municipio de Rojas "se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate".

Sin peligro para la salud: El organismo fue claro al afirmar que este hallazgo "no representa un riesgo sanitario" para quienes consuman o tengan en su poder el producto.

Retiro preventivo: A pesar de no ser riesgoso, la empresa Marolio informó que ya se encuentra "retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión (L25114)" y coordinando acciones con la autoridad sanitaria de Mendoza.

¿Un gusano o de la germinación de semillas?

Los especialistas en alimentos analizaron un lote de puré de tomate Marolio y resolvieron el misterio de los "elementos extraños" que se habían reportado. Lo que se pensó que podrían ser gusanos de la especie Microstomum sp., un organismo que podría ser un riesgo para la salud, resultó ser, de manera tranquilizadora, simples brotes de semillas de tomate.

El producto en cuestión es el puré de tomate triturado, sin gluten, de 500 gramos de la marca Marolio, con el lote L25114 y fecha de vencimiento de abril de 2027. A pesar de que el producto no presenta un riesgo para la salud, la empresa MAROLIO S.A., que lo fabrica en Mendoza, tomó la medida de precaución de retirar preventivamente el lote del mercado.

La investigación surgió luego de que el municipio de Rojas reportara elementos inusuales. Después de un análisis minucioso, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) confirmó que el hallazgo era la germinación natural de las semillas de tomate, un fenómeno que no representa ningún peligro para los consumidores. La empresa continúa colaborando con las autoridades sanitarias de Mendoza para garantizar la seguridad de los consumidores y cumplir con las regulaciones de la industria.