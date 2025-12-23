Navidad y AÑo Nuevo: Los consejos del director del Centro de Adopciones para proteger a tu mascota de la pirotecnia en las Fiestas de Fin de Año

En la previa de las celebraciones de fin de año, el médico veterinario Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones Mancilla, brindó una serie de recomendaciones para reducir el impacto de la pirotecnia en perros, gatos y otros animales. En diálogo con El Tribuno, el profesional remarcó la importancia de la prevención, el acompañamiento responsable y la consulta veterinaria ante cualquier signo de alarma.

Jugar con ellos, destinar una habitación e insonorizar la zona

Díaz explicó que una de las primeras medidas es ayudar a los animales a liberar energía antes de los horarios habituales de mayor uso de pirotecnia. “Lo que recomiendo es que el propio día es sacarlos a pasear para desgastar la energía en las horas previas (a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo)”, señaló. Además, aconsejó destinar un espacio específico dentro del hogar para que el animal se sienta contenido: “Después destinar un cuarto para el animal para que se sienta cómodo, insonorizar la zona, poner música tranquila, comida o algún juguete que le guste y estar presente”.

En ese sentido, el veterinario advirtió sobre los riesgos de la sobreprotección. “Tampoco hay que sobreprotegerlos porque uno afianza los miedos a la pirotecnia y es necesario que los animales sientan que no pasa nada”, indicó. Sin embargo, aclaró que no todos los animales reaccionan de la misma manera y que algunos pueden sufrir cuadros severos: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, jadeo intenso, convulsiones, parálisis o intentos de escape.

"No hay que utilizar sedantes"

“El problema es que cuando los animales se extravían pueden sufrir accidentes de tránsito. Algunos intentan agarrar el proyectil y esto puede producir la muerte”, alertó Díaz, al tiempo que insistió en la necesidad de consultar con el veterinario de cabecera ante cualquier síntoma. En ese marco, fue enfático al desaconsejar el uso de sedantes: “No hay que utilizar sedantes, porque lo único que hace es inmovilizar al paciente. Es un acto de crueldad. Los animales sienten pánico o fobia, pero no pueden movilizarse”. Como alternativas, mencionó tratamientos médicos supervisados, como tranquilizantes y ansiolíticos, además de terapias complementarias como homeopatía o flores de Bach.

Desde el Centro de Adopciones Mancilla, Díaz explicó que trabajan el comportamiento animal a través de la desensibilización sonora. “Se basa en reproducir ruidos pirotécnicos a un volumen acorde a que el animal no se altere y jugar con el animal, que le pasen cosas positivas. Al otro día aumentamos el volumen y de esa forma desensibilizamos al animal para que se acostumbre a ese ruido”, detalló. También sugirió una actividad sencilla para realizar en casa: colocar alimento balanceado dentro de globos para que el animal los reviente y asocie el sonido con una experiencia positiva.

Los animales tienen que estar identificados

Otro punto clave que remarcó el profesional es la identificación. “Es importante destacar que todo animal tiene que estar identificado, tener un collar de identificación”, subrayó, una medida fundamental ante eventuales escapes.

Díaz recordó además que el oído de los animales es mucho más sensible que el humano. “El animal tiene el oído tres veces más agudo que una persona. Un perro tiene una frecuencia de 60 megahertz (MHz) y es extremadamente alta”, explicó, y agregó que la pirotecnia afecta no solo a perros y gatos, sino también a la fauna silvestre. En ese contexto, señaló que en la provincia rige la ley de pirotecnia cero, por lo que no debería utilizarse pirotecnia sonora.

Finalmente, informó que el Hospital de Bienestar Animal contará con atención especial durante las fechas festivas para casos de urgencia relacionados con pirotecnia. El 24 de diciembre atenderán de 8 a 12 y el 25 de diciembre de 10 a 12. El mismo esquema se repetirá el miércoles 31 de diciembre, de 8 a 12, y el 1 de enero, de 10 a 12. “La idea es estar disponibles para asistir a los animales afectados y acompañar a las familias en situaciones de emergencia”, concluyó.