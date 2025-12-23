PUBLICIDAD

23 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Comercio en Oran
Navidad
Salteño estafado
cerrillos
A Juicio por homicidio
Pirotecnia
Turismo
La salud de Cristina
Presupuesto 2026
Salta avanza hacia unos festejos más tranquilos con estrictos controles sobre la pirotecnia sonora

El operativo, a cargo de la Municipalidad, apunta a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y a reducir el impacto del ruido en personas vulnerables y animales durante las celebraciones de fin de año.
Martes, 23 de diciembre de 2025 11:36
Bajo el lema “Menos ruido, más luces”, la Municipalidad de Salta, en conjunto con organismos provinciales, puso en marcha un intenso operativo de control, desde el fin de semana, para evitar la comercialización de pirotecnia sonora en todo el ejido municipal. 

La acción, en esta ocasión, se realizó en el centro, microcentro, barrios y ferias, con presencia activa de personal municipal y provincial. El objetivo es doble: hacer cumplir la ley y proteger la convivencia durante las fiestas.

Las tareas se realizan de manera articulada entre la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, inspectores de Control Comercial y personal de Bomberos de la Provincia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y prevenir la venta ilegal de pirotecnia.

Se controla tanto a los comercios habilitados como a la venta clandestina en la vía pública, una de las principales fuentes de comercialización ilegal.

Desde el municipio advirtieron que la venta de pirotecnia en la vía pública está totalmente prohibida. Quienes incumplan la normativa serán sancionados, se procederá al decomiso inmediato de la mercadería y a su posterior destrucción. Además, se recordó que la única pirotecnia permitida es la de bajo impacto sonoro y solo puede adquirirse en locales debidamente habilitados.

La iniciativa busca generar conciencia sobre los efectos reales de la pirotecnia sonora, que afecta directamente a personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales.

Finalmente, el municipio apeló a la responsabilidad de los vecinos para que todos puedan disfrutar de las fiestas en paz y tranquilidad.

 

