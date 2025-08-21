PUBLICIDAD

Nacionales

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a un nuevo titular

Alejandro Vilches será el interventor en el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Su primera misión será realizar una "profunda auditoría" en el área.
Jueves, 21 de agosto de 2025 20:06
Pocas horas después de despedir a Diego Spagnuolo por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el Gobierno Nacional oficializó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nuevo interventor del organismo será el doctor Alejandro Alberto Vilches.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la "primera misión" de Vilches será "realizar una profunda auditoría en el área". Adorni agregó que las pensiones por invalidez fueron históricamente una "caja de la política" que el Gobierno está decidido a Según supo Noticias Argentinas, desmantelar.

 

La intervención, tras la salida de Spagnuolo por los audios

La intervención del organismo se produce de manera inmediata tras la destitución de Diego Spagnuolo, implicado en las grabaciones que denuncian una presunta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos. En ese marco, Adorni adelantó que el nuevo interventor profundizará la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones con el objetivo, según el Gobierno, de "garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan". Vilches, el nuevo responsable, es un médico especializado en gestión de sistemas de salud y se desempeñaba hasta ahora como Secretario de Gestión Sanitaria.

La rápida designación y el anuncio de una auditoría profunda son la respuesta del Ejecutivo a uno de los mayores escándalos que enfrenta, buscando mostrar una acción decidida para controlar un área sensible.

