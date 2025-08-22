Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas: " ¡Hermano no hiciste nada!"

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió este viernes al escándalo que se desató en el gobierno de Javier Milei tras la difusión de unos audios sospechosos en los que se habla de coimas y que causaron que la administración libertaria decidiera echar al hasta hace unas horas titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

“Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: ‘Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional’“, arrancó en su mensaje la líder de la oposición, que desde que fue condenada por corrupción en la causa Vialidad asegura que se trató de una maniobra política para dejarla fuera de las elecciones legislativas de ese año, en las que iba a ser candidata.

El posteo de la exmandataria llega en horas de tensión para la Casa Rosada luego de que el martes por la noche Spagnuolo quedara en la mira por unas grabaciones que hicieron un fuerte ruido y que causaron tanto el repudio de gran parte de la oposición como el anuncio de una intervención del organismo. En esos audios (que fueron editados y difundidas por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval y de los que no se conocen el origen) se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la agencia, se apunta en particular a una empresa que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En tanto, también se menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

Primero desde el Gobierno optaron por el silencio; sin embargo con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Spagnuolo iba a renunciar. En la medianoche del miércoles finalmente se anunció que Milei lo desplazó de manera “preventiva” y que el ministro de Salud, Mario Lugones, designará a un interventor en la Andis. Este viernes, de hecho, la Justicia federal llevó adelante por la madrugada 15 allanamientos en la causa que investiga estos presuntos sobornos.

Fue en este marco que Cristina Kirchner escribió: “Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem son infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal". Y tras ello insistió en comparar ambos episodios para defenderse y apuntar de lleno contra Milei: “Porque si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público… Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad) relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de ‘EL JEFE’ y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…“.

Tras ello, la expresidenta se refirió a las decisiones de la gestión libertaria de las últimas horas y también las cuestionó. “Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que ‘quién es ese Spagnuolo? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…“, escribió en su descargo en la red social X, el medio de comunicación que elige por estos tiempos la líder del peronismo, que si no lo hace de esta forma se comunica a través de audios que envía a sus funcionarios cercanos para que sean mostrados en actos o demás encuentros partidarios.

Para cerrar la también exvicepresidenta recurrió a sus ya habituales posdatas para seguir con su mensaje, que fue encabezado por otro latiguillo que repite desde hace un tiempo ya, el “Che Milei”. “P/D 1: los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!“, marcó en el primero de esos ítems. Después añadió: ”P/D 2: Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería ‘La Suizo Argentino S.A’ (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron". Así, Cristina sumó al líder de Pro en el escándalo.

Tercero y último apuntó con la Justicia y dijo: “P/D 3: cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina”.

A días de conocerse los audios, la Justicia federal llevó adelante 15 allanamientos en la causa que investiga los presuntos sobornos: en la Agencia de Discapacidad, en la Droguería Suizo Argentina y en domicilios particulares. En el operativo secuestraron a uno de los responsables de la droguería Suizo Argentina 200.000 dólares repartidos en distintos sobres mientras intentaba escapar de Nordelta en su auto.

El empresario que encontraron en Nordelta cuando intentaba eludir a la Policía era Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Llevaba en el auto una decena de sobres en los que estaban repartidos los billetes y papeles con anotaciones.

La Policía se llevó todo eso y también su teléfono celular, que ahora será peritado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal. En tanto Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, logró irse en su auto antes de que lo encontrara la Policía.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y realizados por el Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad.