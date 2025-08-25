PUBLICIDAD

Nacionales

Los nuevos audios de Spagnuolo salpican a las ministras Pettovello y Mondino

El ex titular de ANDIS acusa a Pettovello de "dejarlo expuesto" ante Karina Milei y Lule Menem. También menciona "quilombos grosos" con Mondino.
Lunes, 25 de agosto de 2025 17:33
El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

Según supo Noticias Argentinas, en los audios revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.

 

La transcripción de los nuevos audios

Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.

  • La acusación a Pettovello: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo".
  • Crítica a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".
  • Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".
  • Sobre el Presidente: En un tono irónico, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades: "Javier desentendido de todo".

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.

