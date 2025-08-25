Javier Milei, en medio del escándalo de los audios: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

El presidente Javier Milei encabezó un acto público y, aunque no se refirió directamente al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, envió un desafiante mensaje en plena previa electoral: "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones".

Durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América y acompañado por su hermana Karina, el mandatario rechazó las críticas sobre una supuesta falta de muñeca política al afirmar: "A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo".

"Lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando (en el Congreso) barbaridades sin tener financiamiento", sostuvo Milei, quien no hizo menciones a la polémica por es escándalo en la ANDIS que derivó en la remoción de su titular, Diego Spagnuolo, y salpicó a miembros de su círculo íntimo.

En ese marco, el mandatario centró su discurso en las críticas a la oposición en el Congreso y en recordar su paso como empleado de la Corporación América que lidera el empresario Eduardo Eurnekian, quien estuvo presente en la ceremonia.

"A Guillermo Francos lo conocí en esta compañía, hoy es el mejor jefe de Gabinete de la historia, y a quien le toca lidiar con los orcos del Congreso. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento", remarcó el jefe de Estado.

Milei: "¿Creen que me voy a preocupar?"

Luego, volvió a aludir al tema, al hacer referencia a los intentos de la oposición en revertir decretos presidenciales haciéndolos caer en el parlamento: "No me importa, vamos a insistir después, que hagan todo el daño que quieran hacer de acá al 7 de septiembre o al 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?", planteó.

Previamente recordó sus años en la Corporación América como un paso "fundamental para que pueda desarrollar mi amor por el sector privado".

"Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años", agregó.

En ese marco, Milie exhortó a "motivar a que cada empresa, individuo, tenga la posibilidad de avanzar como lo hace Eduardo y, con esto, convertir a nuestro país en un verdadero oasis de inversión, trabajo y crecimiento que redundará en un mayor bienestar para todos".

Por la dignidad...

"Porque, a diferencia de otros, nosotros consideramos que la dignidad de una nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño del siniestro infame Estado. Y por eso hacemos todo lo que hacemos para devolverle al trabajador y al emprendedor argentino la dignidad que cien años de modelo estatista le han quitado".

E insistió en que "Argentina tiene todo para convertirse en una potencia tecnológica" porque dispone de "todos los recursos necesarios para lograrlo, pero principalmente cuenta con un capital humano del más alto nivel".

"Somos el país con más unicornios per cápita de la región, aún con el menor nivel de inversión. Además, el mundo está lleno de argentinos en los lugares jerárquicos de las empresas más grandes y exitosas que ansían volver a reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer. Esto no depende de nadie más que de nosotros mismos", indicó.