Empezó el Travel Sale: descuentos de hasta 60%, 2x1 y cuotas sin interés para viajar

El Travel Sale 2025 ya está en marcha y promete ser una de las principales apuestas del sector turístico para levantar las ventas de cara a la temporada baja y al verano. Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), el evento se desarrollará del 25 al 31 de agosto con más de 140 agencias de viajes y operadores participantes.

Las promociones incluyen descuentos de hasta el 60%, 2x1 en paquetes y actividades, y planes de financiación en cuotas bancarias, con y sin interés. Además, se ofrecen beneficios adicionales como excursiones bonificadas, upgrades, créditos para consumos y congelamiento de precios hasta determinadas fechas.

Entre las compañías que se suman a esta edición están Aerolíneas Argentinas, Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8, y organismos provinciales de turismo de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, destacó la relevancia del evento: “El Travel Sale se consolidó como una herramienta clave. Permite a miles de personas acceder a propuestas exclusivas y planificar viajes tanto en temporada baja como alta, siempre con beneficios que solo un agente de viajes puede ofrecer”.

La apuesta central pasa por la financiación, en un contexto marcado por el aumento de tasas de interés. El evento incluye acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer pasajes y paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, junto a descuentos en hoteles y excursiones.

Tras unas vacaciones de invierno con baja demanda, en las que viajaron 4,3 millones de personas, un 10,9% menos que en 2024, y el gasto turístico cayó un 11,2% medido a precios constantes, el sector confía en que esta edición supere los niveles de ventas de años anteriores.

El objetivo es claro: incentivar reservas anticipadas para el verano, aprovechar tarifas promocionales y brindar condiciones de pago más accesibles antes de futuros aumentos en transporte, hospedajes y actividades.