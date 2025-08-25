Travel Sale: los consejos para comprar viajes y paquetes con seguridad

inicia sesión o regístrate.
Con más de 140 agencias de viajes participantes, la edición 2025 promete consolidar la tendencia de los últimos años: acercar promociones masivas al público en un contexto de consumo cada vez más golpeado, pero con un sector turístico que busca reactivarse a través de grandes descuentos y facilidades de pago.
- Programar alertas inteligentes en el sitio oficial www.travelsale.com.ar y activar notificaciones en redes sociales.
- Verificar que la agencia esté registrada en el legajo de turismo: Antes de reservar, ingresar al sitio oficial del Ministerio de Turismo y chequear que la agencia figure en el Registro Nacional de Agencias de Viajes.
- Comprar siempre en sitios oficiales o reconocidos: Evitar links que lleguen por WhatsApp o redes sociales sin respaldo. Lo más seguro es operar directamente en las webs de las agencias registradas o en marketplaces confiables.
- Revisar términos y condiciones: Leer con atención qué incluye y qué no el paquete: equipaje, traslados, excursiones, impuestos. Esto evita sorpresas y gastos ocultos.
- Guardar comprobantes de pago y reservas: Solicitar siempre facturas electrónicas o vouchers oficiales. Son la única garantía ante un reclamo posterior.
- Utilizar medios de pago seguros: Priorizar el pago con tarjeta de crédito o débito en plataformas que ofrezcan protección al comprador. Desconfiar de transferencias a cuentas personales.
- Consultar la reputación de la agencia: Buscar reseñas en Google, redes sociales y foros de viajes. Si abundan las quejas sobre cancelaciones o falta de respuesta, mejor evitarla.
- Verificar políticas de cancelación y cambios: Chequear qué sucede si el vuelo se modifica o el hotel no está disponible. Cuanto más flexible sea la política, más seguridad para el viajero.
- Atender a la letra chica de las promociones: Un 2x1 puede tener fechas limitadas o aplicar solo a determinados destinos. Confirmar antes de pagar qué requisitos hay que cumplir.
- Simular la compra antes de confirmarla: Usar los simuladores de cuotas y precios de las agencias o bancos para calcular el costo real del viaje, incluyendo intereses.
- Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad: Paquetes a precios irrisorios, pagos en efectivo sin comprobante o plazos de acreditación dudosos suelen ser señales de estafa.