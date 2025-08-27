PUBLICIDAD

21°
27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Pensión
Cárcel Villa Las Rosas
Amenazas a Javier Milei
Javier Milei
Guillermo Francos
Lilia Lemoine
Javier Milei
PAMI Salta
Guillermo Francos
Nacionales

Guillermo Francos defendió a Martín Menem: "Estamos orgullosos del trabajo que viene haciendo"

Francos respaldó a Menem tras las críticas del libertario disidente Carlos D'Alessandro.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 16:03
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó un fuerte respaldo al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem, y dijo que está “orgullo” de la tarea que está realizando, en medio de las fuertes críticas al titular del cuerpo legislativo.

Francos respondió así las críticas a Menem formuladas por el diputado disidente libertario Carlos D'Alessandro, quien lanzó fuertes cuestionamientos al presidente de la Cámara de Diputados.

Francos señalo que luego de discusiones internas al ganar las elecciones “elegimos a al diputado Martín Menem para presidirla y estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo hasta el presente”.

Señaló que la presidencia de la Cámara de Diputados “es una resolución del cuerpo”, aunque señaló que “uno puede tener ideas sobre quién puede ser el mejor diputado para presidirla”.

D'Alesasandro le preguntó a Francos si  "no hubiésemos puesto a Martin Menem como presidente de la Cámara de Diputados nos hubiésemos tenido todos estos hechos de corrupción".

El legislador recordó que en la ocasión se había opuesto a la designación del actual presidente del cuerpo porque  “el apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción” y dijo que esta situación "desgasta la imagen de este gobierno, no solo por el pedido de coimas de Spangnuolo”.

Menem también había sido objetado por los diputados de izquierda y de la Coalición Cívica, Mónica Frade, por los sueldos de los trabajadores que señalaron que se encuentran “precarizados”.

