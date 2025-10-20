Más de 50 contravenciones por servicios sexuales, consumo de alcohol y desorden en distintos barrios de Salta

Durante el fin de semana, la Policía de Salta realizó operativos de protección ciudadana en distintos puntos de la capital, que derivaron en más de 50 actas contravencionales por ofrecer servicios sexuales en la vía pública, consumo de alcohol y desorden, entre otras infracciones.

Los controles, encabezados por los Distritos de Prevención 1 y 10, se desarrollaron en zonas del micro y macrocentro, el parque San Martín y los barrios Ceferino, Villa El Sol, Morosini, Solidaridad, Norte Grande y Lavalle, entre otros. Durante los procedimientos se llevaron a cabo patrullajes preventivos, entrevistas vecinales, controles vehiculares y de locales comerciales, con el objetivo de reforzar la seguridad y la presencia policial en la vía pública.

En total, se labraron 55 actas de infracción y nueve personas fueron demoradas por delitos vinculados a lesiones y hechos contra la propiedad. Además, se registraron dos detenidos con código rojo, quienes fueron puestos a disposición de las Fiscalías Penales correspondientes.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos de control se realizan en toda la provincia para prevenir delitos, desalentar conductas contravencionales y fortalecer la convivencia ciudadana.